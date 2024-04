Andorra Endavant no comptarà amb el suport del PS en l'afer de les noves mesures sobre l'habitatge

Així de contundent s'ha mostrat aquest matí el president del partit socialdemòcrata, Pere Baró, qüestionat per un possible suport de la seva formació a Andorra Endavant envers l'afer de portar al Tribunal Constitucional el Projecte de Llei sobre el creixement sostenible i el dret a l'habitatge impulsat per Govern: "Estan en el seu dret de fer-ho, però no els hi donarem suport. Som molt diferents a nivell polític i pensem que aquesta qüestió l'ha de dirimir la Justícia i no els polítics".

Aprofitant dita intervenció, Baró també s'ha volgut pronunciar per l'opinió del partit sobre aquestes noves mesures. "Estem d'acord amb algunes, ja que les portàvem al programa electoral i les vam defensar, però les formes no han sigut les correctes, tot i que ells això encara no ho han entès", ha explicat, posant en tela de judici els errors comesos per l'Executiu: "Es tanquen en banda a l'hora d'escoltar l'oposició. Creen una taula d'habitatge, proposada per nosaltres, que va acabar sent una 'pantomima' perquè en cap moment es va dir que es faria una nova Llei". Un text legislatiu que, segons Baró, encara no ha sigut vist ni pels grups parlamentaris de l'oposició ni pels comuns de les set parròquies. "Podem estar d'acord amb la gran majoria de les mesures, però per les formes ens vam aixecar de la taula", ha afegit.

El president socialdemòcrata ha posat d'exemple la cessió temporal de pisos buits, la qual s'ha de mirar bé si es pot dur a terme: "No es pot cedir de qualsevol manera, hi ha uns procediments a seguir". Referit a les llicències turístiques, Baró ha recalcat que "estem a favor de poder regularitzar-les, però hem de parlar amb el sector per veure com es pot fer perquè no es trobi danyat". Així i tot, Baró torna a apuntar a Govern en apuntalar que "van fent tombs legislatius que porten a que la gent no pugui fer la seva vida ni el seu negoci".

Finalment, Baró ha posat en valor el fet de dur a terme unes polítiques intervencionistes: "L'estat ha d'intervenir, sempre hem defensat que l'habitatge per si sol no es regularà", destacant la necessitat d'unes mesures intervencionistes que siguin "valentes, consensuades, treballades i planificades". I és que per al també conseller general, les propostes impulsades per l'Executiu disten molt de ser semblant a aquests conceptes, ja que no deixen de ser "pur màrqueting polític que ens ha portat a on estem avui, un estat en el qual la gent no pot viure".