L’Executiu farà el que calgui per arribar «al fons de la qüestió» amb el cas dels treballadors peruans

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha refermat la voluntat del Govern per arribar al «fons de la qüestió» amb el cas dels treballadors peruans que van ser ‘abandonats’ per l’empresa contractant. «Estem treballant al voltant d’aquesta situació i estem disposats a col·laborar per esbrinar els fets que han ocorregut», ha respost Casal en ser preguntat pels últims avanços en la investigació.

En aquest sentit, el ministre portaveu ha declarat que el divendres passat va tenir lloc una reunió entre el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy; representants del ministeri de Justícia i Interior, i el representant dels peruans a Andorra, Lorenzo Castillo. Així i tot, el portaveu també ha apuntalat que estan treballant en col·laboració amb el Perú per tal de resoldre el cas.

També ha remarcat que si des de l’Executiu «necessitem ajuda dels organismes peruans, la demanarem». Finalment, Casal ha defensat que «si cal fer un pas més enllà, ho farem».