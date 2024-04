Govern amplia la quota general en 1.200 treballadors més

La ministra Marsol ha anunciat avui a la patronal i els sindicats l'obertura d'una nova quota de 1.200 treballadors, 900 que són ampliables fins a un 30% més. Així ho ha explicat en el Consell Econòmic i Social celebrat aquest matí. Marsol considera que amb aquests permisos es dona resposta "a les necessitats actuals del país" i assegura que amb aquesta quota serà suficient, ja que "la quota general que hi havia fins ara no està exhaurida". A més, la ministra ha destacat que la voluntat de l'Executiu és anar reduint les quotes per fidelitzar les persones que hi ha al país.

En la trobada amb la patronal i sindicats, la CEA ha demanat a Govern una ampliació per als treballadors temporers que ja estaven treballant al país que s'han quedat fora de la quota perquè no han pogut acreditar els quatre mesos a l'empresa abans que s'esgotessin els 390 permisos. Segons ha explicat el president de la CEA, Gerard Cadena, el nombre de treballadors que han calculat que s'haurien quedat fora estaria entre les 55 i les 75 persones. Des dels sindicats, Gabriel Ubach dona suport a la petició de la CEA en considerar que no es desestabilitza el món laboral andorrà, ja que són persones que ja estan aquí al país. Tot i així, la ministra Marsol ha avançat que ho veu difícil, tot i que es valorarà des de Govern i es tractarà en el Consell de Ministres de la setmana vinent.