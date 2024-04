Les empreses que abusen dels treballadors peruans "són sempre les mateixes"

"La gran majoria de les empreses del país ho estan fent bé, i per dues o tres empreses que són sempre les mateixes, tenim aquest problema". Així de contundent s'ha mostrat Conxita Marsol preguntada sobre les problemàtiques dels treballadors peruans amb algunes empreses. La ministra ha assegurat que "no és tolerable" que arribin una sèrie de persones a les quals resulta que se les ha enganyat i ara no tenen contracte de feina.

Govern farà inspeccions d'ofici i "volem deixar sense efecte la possibilitat de portar gent desplaçada de països de fora d'Europa". Aquest fet perjudicaria també empreses que ho estan fent bé, però Marsol indica que s'haurà de fer.

Sobre la possibilitat de portar el cas a la via penal, la ministra ha apuntat al fet que algunes d'aquestes empreses ja estan a la via penal, però que "el fet que no hi hagi denúncies ens perjudica". Per això demana als afectats que interposin una denúncia sobre els fets per poder tenir més documentació sobre els casos.