El salari medià s'incrementa un 6,7% i arriba als 1.997,23 euros

Si s'analitzen les dades semidefinitives corresponents al gener, es pot veure com el salari mitjà total declarat a la CASS durant el primer mes d'aquest 2024 va ser de 2.455,38 euros, un 5,9% respecte del mateix període anterior, mentre que el salari medià va quedar fixat en els 1.984,9 euros; és a dir, un increment del 5,5% en relació amb el gener del 2023.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació