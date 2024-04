El Raonador del Ciutadà deriva a Govern algunes de les demandes sobre l'habitatge

Moltes de les queixes rebudes pel Raonador del Ciutadà són derivades a l'Institut Nacional d'Habitatge, el Departament d'Habitatge o el Departament de Comerç. Així ho ha expressat el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, en declaracions als mitjans de comunicació, qui ha afirmat que en la segona setmana de la seva incorporació a la institució "vam prendre la decisió que totes aquelles consultes d'informació sobre temes com el percentatge que s'ha d'aplicar a un determinat contracte o si és correcte que el propietari apliqui quelcom o no, les hem de derivar als organismes de Govern adients, ja que alguns casos no eren una vulneració clara de drets o discriminació per raça, religió o gènere". D'aquesta manera, les consultes tècniques que la ciutadania trasllada al Raonador en materìa d'habitatge són gestionades pels "organismes o departaments de Govern que creiem adients". La decisió també va venir determinada perquè "la institució té els recursos que té i no pot fer res contra altres reptes".

En ser preguntat si la decisió va ser consensuada amb Govern, Cañada ha negat que s'hagi arribat a un acord per tal de fer d'aquesta manera la gestió de les consultes. Així i tot, el Raonador ha remarcat que sí que va visitar al director de l'Institut Nacional de l'Habitatge, Josep Maria Pla, per comentar-li la decisió, veient aquest darrer amb bons ulls la proposta de derivació, ja que "derivar les qüestions d'habitatge a aquests òrgans fa que no es corri el risc que hi hagi diverses interpretacions a l'hora de donar respostes i se centralitzi en aquells organismes que estan especialitzats", sent la resposta a la ciutadania per part d'ells "molt més adient".

Amb tot plegat, el Raonador també ha exposat que aquesta derivació de les trucades amb consultes no fa "que deixem de prendre qüestions sobre habitatge, sinó que hem prioritzat aquelles consultes referents a drets i llibertats". Tanmateix, les trucades centrades en l'habitatge que fan els ciutadans i ciutadanes han disminuït: "A escala de nombre de consultes, el que podem constatar és que han disminuït les consultes", afegint que, "tampoc sabem si han disminuït per l'efecte que han fet les mesures de Govern, com són les pròrrogues fins al 2027, o bé perquè s'ha redirigit cap a l'INH, cap al Departament d'Habitatge o cap al Departament de Comerç".

D'altra banda, Cañada ha declarat que el cribratge ha servit perquè així les consultes més tècniques es filtren a la primera trucada que rep l'oficina del Raonador, fent la corresponent derivació que portarà al fet que "molt probablement, aquesta consulta ja no ens arribi". Finalment, el Raonador ha expressat la seva preocupació perquè "actualment no se sap l'abast que té el tema de l'habitatge", sent una prioritat un dret fonamental.