Xavier Cañada no descarta portar a Fiscalia el tema dels 'obrers peruans'

El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha afirmat aquest dijous que la intenció de la institució és fer arribar a Fiscalia la situació que s'està vivint amb el cas dels treballadors peruans al Principat. "Tenim un expedient d'ofici obert, actiu i viu", en considerar que "hi ha vulneració de drets humans en aquest cas". Per aquesta mateixa raó, Cañada ha indicat que "estem acumulant i analitzant tota la informació que tenim per presentar-la al ministeri fiscal", afegint que "ja no estem parlant de Codi Penal i transgressió de normes internacionals". A més, el Raonador del Ciutadà ha posat en relleu la possibilitat que es tracti de "tràfic d'éssers humans" i que, per tant, la situació l'hauria de portar Fiscalia.

D'altra banda, Cañada també ha explicat que la situació que han viscut els treballadors peruans a Andorra els converteix en víctimes, però "les característiques d'aquests treballadors no els permet saber que ho són", ja que molts d'ells tenen por de "parlar amb Govern o entitats oficials del país, ja que en alguns casos, fins i tot, els han retingut el passaport".

"No ens quedarem esperant al fet que passin els dies, perquè hi ha qüestions més enllà de la feina", ha incidit el Raonador, apel·lant que "hi ha un tema important de drets humans" pel que respecta a aquest cas.