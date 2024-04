L’USdA crida a una “macromanifestació” l’1 de maig

L’objectiu de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) és que la manifestació de l’1 de maig sigui una “macromanifestació”, ja que no només es demana un habitatge digne, sinó que en aquest cas es vol demanar un nivell de vida adequat per a totes les persones que viuen al Principat. Així ho ha explicat Gabriel Ubach, destacant que “no es tracta d’un color polític, el que estem parlant és de poder subsistir a Andorra perquè estem arribant a un punt que no només és un problema d’habitatge”, sinó que també ho és “de salaris, de nivell de vida, de poder adquisitiu”.

La intenció de l’USdA és presentar en aquelles dates la iniciativa legislativa popular (ILP) que s’està treballant al voltant de l’habitatge, l’increment salarial i de les pensions, però serà complicat tenir-la enllestida per a l’1 de maig, ha explicat Ubach. L’objectiu és que “sigui una representació de tota la societat andorrana”, afegint que una vegada es presenti, s’haurà d’obrir un debat seriós al Consell General perquè “d’una vegada per totes el Consell General i el Govern deixin de donar l’esquena a la població andorrana”.