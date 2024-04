Els U12 de la FAR ja estan a Mònaco per disputar el torneig de Sainte Dévote

El combinat U12 de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) ja es troba a Mònaco per repetir experiència aquest cap de setmana al torneig de Sainte Dévote de rugbi a set. Cal recordar que enguany hi participaran 24 equips mixtos de 20 països, i els petits isards s'enfrontaran a la primera fase contra Montpeller, Anglaterra i Països Baixos.