L'ENFAF rep un Salou en mala dinàmica

L'ENFAF Construccions Modernes arriba amb la seva segona millor dinàmica del curs per rebre demà a les 17.00 hores al Salou. Els de Jona Pérez porten quatre jornades consecutives sense conèixer la derrota, amb tres victòries i un empat (el de la darrera jornada contra l'Eixample per 1-1), i entremig tenen un duel ajornat per la participació andorrana a la ronda preliminar del Preeuropeu contra l'Athletic Vilatorrada. Així, els pirenaics, ara mateix vuitens, volen tornar a sumar per escalar posicions sabent que enfront tindran el tercer classificat, que arriba en una mala dinàmica. En aquest sentit, els salouencs venen de perdre les dues jornades anteriors contra rivals de mitja taula com són el Balaguer (5-3) i La Barca Monistrol (4-5), i també necessiten sumar si no volen veure com la Penya Esplugues (2n) els fa una diferència de punts més gran.