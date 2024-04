Detinguts amb 1.960 paquets de tabac de contraban i 300 grams de tabac de picadura

La Policia va detenir dimarts un home i una dona de 30 i 39 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic, després de ser controlats a l'interior d'un turisme estacionat a la via pública amb 1.960 paquets de tabac i 300 grams de tabac de picadura.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació