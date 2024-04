Detingut un home buscat des del 2023 per una agressió

El mateix dia la Policia va detenir al Pas de la Casa un turista de 19 anys que tenia una ordre d’expulsió administrativa vigent. Se’l va arrestar per un presumpte delicte contra la funció pública.

El Cos de Policia ha informat que el dilluns a les 13.17 hores a Escaldes-Engordany, els agents van detenir un home no resident de 44 anys el qual feia objecte d’una recerca amb ordre de detenció relacionada amb un delicte contra la integritat física i moral per uns fets ocorreguts l'any passat.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació