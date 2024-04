Lezkano ho deixa clar: "En 29 partits que portem hem rebut 29 mals arbitratges"

L'ACB ja té encadenada la seva recta final i només resten per diputar cinc partits amb una zona baixa de la taula ben collada. Així, s'han jugat ja 29 jornades de les quals el MoraBanc Andorra n'ha guanyat 10, situant-se 13è i amb un coixí important respecte a l'últim i el penúltim, el Palència (cinc victòries) i l'Obradoiro (set victòries). Tot i això, i com ja porta fent des de fa un temps, Natxo Lezkano es vol mantenir prudent i continuar pensant en el partit a partit, sobretot quan demà (18.00 hores) visiten el Nou Congost contra un BAXI Manresa que s'està jugant accedir al play-off.

Els catalans (8ns amb 17 victòries) són un conjunt que es diferencia de la resta, almenys pel que fa al seu estil de joc. I és que juguen a una velocitat molt alta i treuen contraatacs de cada situació. "Juguen a un gran nivell i a títol personal és l'equip que més m'agrada de tota la lliga", ha comentat el tècnic basc. Per a fer-los front, els tricolor hauran de centrar-se molt a evitar pèrdues de pilota per no facilitar encara més aquesta virtut dels rivals, així com estar "molt concentrats per parar les seves transicions i que el joc es converteixi més un cinc contra cinc". Encara més, els manresans també destaquen pel seu rebot ofensiu. Són els millors de la competició en aquesta faceta i totes aquestes mesures venen del seu entrenador, Pedro Martínez: "És probablement el millor de la lliga. Ha imposat aquestes idees, que no és fàcil, i tenen una gran mentalitat", ha completat Lezkano.

Tot i venir de la derrota a les Canàries, on van demostrar un molt bon nivell, el de Portugalete ha apuntat que han recuperat el bon feeling que tenien abans de l'aturada per les finestres FIBA i ha fet una crida per poder anar recuperant a tots els seus jugadors per ser capaços de ser encara una mica millors. "Em preocupa molt el rival però em preocupa més nosaltres, crec que si fem les coses molt bé i continuem amb aquesta mentalitat tindrem més opcions de vèncer", ha afegit.

Demanat per la tornada de Felipe Dos Anjos, el tècnic ha esmentat que el brasiler ja ha fet un entrenament i que si acaba el d'avui amb bones sensacions "estarà per jugar". No s'ha volgut oblidar de la seva importància, i ha recordat que el pivot, que ja porta dos anys al Principat, "és l'únic jugador interior que tenim amb bona mida, ens dona moltes coses i està en una clara progressió".



Els polèmics arbitratges / Els tricolor han fet partits millor i d'altres pitjor, però hi ha un aspecte que els ha afectat durant tot el curs, l'arbitratge. Sovint han estat envoltats de polèmica, com en el darrer duel dels pirenaics contra el Gran Canària, i Lezkano ho ha deixat molt clar: "Són factors que nosaltres no podem controlar, però en 29 partits que portem hem rebut 29 mals arbitratges, o 28 o 27. Està sent així". El tècnic, a més, ha assenyalat que aquestes afectacions s'agreugen quan juguen contra rivals de la part alta. Tot i això, ha incidit en què "això se'ns escapa a nosaltres" i ha apuntat que "no puc fer res perquè això canviï més enllà d'intentar convèncer els meus jugadors perquè això no ens influeixi i conviure amb això".