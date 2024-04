Concòrdia lamenta que no s'accelerin les compareixences de la comissió de la CASS

El passat 10 d’abril va tenir lloc la primera compareixença en el marc de la comissió d’enquesta que ha d’analitzar els incidents relacionats amb el pagament irregular de les pensions d’invalidesa de la CASS. El president del consell d'administració de la parapública, Marc Galabert, així com el director general, Josep Escoriza, van presentar les conclusions de l’informe ‘forensic’, adjudicat el dia 30 de gener a l’empresa Deloitte, amb relació als controls d’aquestes pensions.

Des del grup parlamentari de Concòrdia lamenten que, tenint en compte "la importància de les qüestions que s’estan tractant i que la voluntat expressada inicialment per tots els grups parlamentaris és esclarir què ha passat", no hagi hagut un consens per poder programar més aviat les pròximes compareixences, previstes pels dies 8 i 15 de maig.

A més, recorden que aquestes irregularitats amb el pagament de les pensions d'invalidesa del grup I ja van ser traslladades a la Fiscalia el 5 de març i que, depenent de la decisió que es prengui, la Batllia ja podrà actuar en el cas. Una actuació que, molt probablement, portarà a que "la comissió d'enquesta pugui acabar-se suspenent" i, alhora, que les compareixences programades ja no es durien a terme, concloent així també "amb la tasca de la dita comissió".