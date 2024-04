Lladós i Souque participen en la Reunió de primavera del FMI

L’agenda de la delegació andorrana durant el desplaçament a Washington aquesta setmana s’ha completat amb trobades bilaterals amb representats de l’FMI, amb ministres de Finances de diversos països europeus, així com amb alts representants d’altres estats membres d’aquest organisme internacional.

Durant el desplaçament a la capital dels Estats Units d’Amèrica, la delegació andorrana ha aprofitat l’ocasió per trobar-se amb la representant del Banc d’Espanya, Paloma Marín, i també ho farà, durant el dia d’avui, amb la del Banc de França, Agnès Bénassy-Quéré. L’objectiu d’aquestes reunions és continuar amb el treball d’anàlisi de les modalitats de cooperació d’Andorra amb aquests països després d’haver finalitzat la negociació de l’Acord d’associació amb la UE.

El ministre de Finances, Ramon Lladós, juntament amb la secretària d’Estat de Finances Internacionals, Noëlia Souque, i el director general de l’AFA, David Cerqueda, han participat en la Reunió de primavera del Fons Monetari Internacional (FMI) celebrada a Washington (Estats Units d’Amèrica), en la qual es van congregar els representants dels 190 països que formen part d’aquest organisme internacional. Durant l’assemblea, s'han tractat temes com les perspectives econòmiques mundials, el desenvolupament econòmic i el suport als països en vies de desenvolupament.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació