Escaldes-Engordany inicia una campanya sobre l'ús de les places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

El Comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat una campanya de sensibilització sobre com utilitzar correctament les zones d’estacionament habilitades per a persones amb mobilitat reduïda. Així, els vehicles que s’estacionin en aquests espais es trobaran un full informatiu que explicarà quin ús en poden fer. En aquest sentit, el Comú vol recordar que els acompanyants de les persones amb mobilitat reduïda només poden estacionar-se en aquestes zones un màxim de dues hores. No obstant això, la mateixa circular puntualitza que els conductors amb mobilitat reduïda posseïdors de la targeta que ho acredita poden estacionar-se sense límit de temps.



La iniciativa sorgeix després que l’Associació de Persones amb Diversitat Funcional del Principat d'Andorra (AMIDA), hagi informat al Comú del mal ús que es fa d’aquestes zones d’estacionament. Davant aquesta situació, el Comú ha trobat oportú dur a terme aquesta acció per garantir un ús just d’aquestes zones d’estacionament.