El Teatre Comunal acollirà aquest dilluns la projecció del documental 'El sostre groc'

El Teatre Comunal d'Andorra la Vella acollirà aquest dilluns a les 18.00 hores el documental 'El sostre groc', dirigit per Isabel Coixet. Una projecció que ha programat l'Aula de teatre i dansa en el marc de la Setmana de la Creativitat 2024 i que comptarà amb el col·loqui de dues de les seves protagonistes: les actrius Aida Flix i Violeta Porta.



La peça audiovisual, estrenada l'any 2022, exposa la història d'un grup de nou dones que, al 2018, van presentar una denúncia contra dos dels seus professors de l’Aula de Teatre de Lleida per abusos sexuals comesos entre els anys 2001 i 2008, quan eren unes adolescents. Una acció que va arribar massa tard, ja que la denúncia va arribar quan el cas ja havia prescrit i es va arxivar. Tot i això, les víctimes van decidir obrir una altra porta i van acabar descobrint no tot estava perdut.



La pel·lícula, que es va estrenar en el 70è Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià ha rebut crítiques molt positives i diversos premis i nominacions, entre elles, el Premi Goya a la Millor Pel·lícula Documental (2023), el Premi Gaudí a la Millor Pel·lícula Documental (2023) i el Premi Gaudí Especial del Públic (2023). De fet, per molts crítics és considerada la primera manifestació rotunda a Espanya que s'afegeix al moviment 'Me Too', i que posa el focus obertament en l'abusador i s'encarrega de destapar la hipocresia de la societat.