Andorra es prepara per celebrar la diada de Sant Jordi

Andorra es prepara per viure una jornada plena de cultura, literatura i tradició en honor a Sant Jordi, demostrant una vegada més el seu compromís amb les arts i la comunitat literària. La plaça del Poble es convertirà en un escenari de celebració, acollint 51 parades que oferiran una àmplia gamma de llibres, roses, artesanies i manualitats. Entre aquestes, 29 parades estaran dedicades a la venda de llibres, inclòs el treball d’autors locals. En aquest sentit, destaca la presència de 25 autors andorrans que signaran les seves obres, donant als visitants l’oportunitat de connectar directament amb la comunitat literària del país. A més, cada compra de llibres vindrà acompanyada d’un tiquet regal per a una obra emblemàtica que ressegueix la història d’Andorra la Vella.

La festa no es limita a les compres, sinó que també ofereix un programa ric en activitats culturals. Des de l’acte d’inauguració oficial amb la presència de les autoritats fins a actuacions musicals com la de Roser Puigbò i David Sanz, i fins i tot un espectacle familiar d’ombres xineses anomenat ‘Una maleta de contes: El testament del llop’. A més, la Biblioteca pública del Govern ha organitzat l’activitat ‘Nascuts per llegir a la plaça!’ per fomentar la lectura entre els més joves.

A Sant Julià de Lòria, la celebració també promet diversió i participació. La plaça Laurèdia acollirà la tradicional Fira de Sant Jordi amb 12 parades, on es podran trobar productes típics de la diada. A més de les compres, els visitants tindran l’oportunitat d’interactuar amb autors locals, acompanyats per il·lustradores que estamparan els seus dibuixos en els llibres adquirits, en una iniciativa solidària a benefici de Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria. La festa no s’acaba aquí, ja que durant tot el mes d’abril es presenten diverses activitats per a tots els gustos i edats, des de concursos de punts de llibre i microrelats fins a exposicions i sessions de lectura.

I a Escaldes-Engordany, la plaça Coprínceps serà l’escenari on es faran totes les activitats de la jornada amb les seves parades de llibres, roses i artesania estarà oberta tot el dia. Per aquest espai, hi passaran els escriptors del país per signar els seus llibres i també hi haurà espectacles. La celebració finalitzarà a les 18.30 hores amb el lliurament de premis del 23è taller concurs de punts de llibre Sant Jordi 2024.