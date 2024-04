Andorra la Vella repararà diferents trams del carrer Prat de la Creu

La constatació per part del Comú d’Andorra la Vella que el carrer Prat de la Creu presenta «paviments molt malmesos» els ha fet prendre la decisió de convocar un concurs per tal d’actuar en diferents zones. D’aquesta manera, la convocatòria té per objectiu reparar diversos trams de la voravia. Cal recordar que aquest carrer va ser objecte en el mandat anterior d’un embelliment que es va dur a terme entre la rotonda del Govern i el carrer Pompeu Fabra, una actuació que es va executar aprofitant els treballs que FEDA Ecoterm va dur a terme per fer-hi passar la xarxa de calor. Tret d’aquest tram, però, no es van fer obres i ara la intenció és actuar en diferents indrets en què la vorera està força malmesa.

Així, segons detallen des del Comú, la voluntat és «arrencar totes les zones de paviment de pissarres verdes», concretament 42 (les que hi ha davant de cada arbre), ja que s’ha comprovat que «es desenganxa molt» i es vol substituir per mescla bituminosa. També compten a reparar llocs puntuals de paviment de granit gris i algunes vorades que es troben soltes. Segons informa l’ANA, la corporació comunal preveu destinar a aquestes actuacions uns 60.000 euros i que els diferents treballs, un cop es posin en marxa, s’allarguin durant unes vuit setmanes.