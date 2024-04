Un empat d’orgull i personalitat contra l’Espanyol

L’Andorra ha sumat un punt, que per mereixements n’haurien pogut ser tres, en la seva visita al camp de l’Espanyol. Els tricolors van fer un partit completíssim i van tenir més oportunitats que el seu rival per endur-se el triomf. Tot i això, el matx se’ls va fer una mica llarg als de Ferran Costa, que en el darrer quart d’hora van haver de patir de valent.

Els tricolors van sortir amb personalitat en un escenari imponent i es van fer amb el domini del duel des del xiulet inicial. Els del Principat van mostrar l’agressivitat i sobrietat que ha intentat impregnar Ferran Costa a l’equip en els darrers dos partits, però, a l’hora, l’equip es va mostrar molt segur amb pilota.

I així, gairebé totes les arribades del primer temps van estar per l’Andorra. Al minut 22, ho va provar Iván Gil amb una canonada que va aturar Joan Garcia en dos temps, mentre que uns minuts després, va ser Rubén Bover qui va provar de sorprendre el porter perico.

I finalment, el bon inici tricolor es va veure recompensat just abans de complir-se la mitja hora de joc quan Iván Gil, amb una rematada enroscada va culminar una excel·lent jugada col·lectiva. El gol va despertar l’Espanyol, que va posar una marxa més i va aconseguir traslladar el joc a camp contrari. Tot i això, abans del descans, la única rematada a porteria l’ha va tornar a tenir Iván Gil, a la sortida d’un córner.

A la represa, un omnipresent Iván Gil va tornar a posar a prova Joan Garcia per intentar rebaixar l’efervescència inicial local. Però va ser l’Espanyol qui va colpejar primer quan Braithwaite va rematar al fons de la xarxa una centrada d’Omar.

Just després de l’empat, Karrikaburu va estar a punt de tornar a avançar el conjunt del Principat en una gran acció individual, però el seu xut va marxar fregant la fusta. I uns minuts després, ho va intentar Pastor, en una excursió que va acabar amb un xut llunyà. I així, altra vegada Iván Gil, va tornar a fregar el gol després d’una bona deixada de Lobete; el seu xut, però, va marxar desviat per molt poc. Els de Ferran Costa van haver de patir en els últims minuts per sumar un punt valuós que s’haurà de fer bo en els propers partits a l’Estadi Nacional.