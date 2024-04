El 2023 es tanca amb un 3,3% més de permisos d'Immigració vigents

Les autoritzacions en vigor a 31 de desembre eren 56.967, fet que equival a una variació anual positiva del 3,3%, de les quals 52.093 són autoritzacions prorrogables, un 7,1% més de les que hi havia el 31 de desembre del 2022. Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, sumaven 40.612, i les de residència simple, 9.629, el que representa una variació anual positiva del 7,9% i del 5,3%, respectivament. Les autoritzacions per treball fronterer sumaven 1.778, una més que al mateix període anterior.



Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal eren 4.441 (-24,8%), corresponents a les quotes de temporada d'hivern, i les de treball temporal per a empreses estrangeres ascendien a 328, amb una variació negativa del 33,2%.



Tant la disminució de les autoritzacions temporals com l'augment d'autoritzacions de residència i treball s'expliquen pel traspàs de treballadors temporals que han pogut accedir als permisos de residència i treball de la quota general.



Durant el quart trimestre del 2023, el nombre de baixes del país se situa en 218, un 13,1% menys respecte al mateix trimestre del 2022.



Pel que fa a la distribució de les autoritzacions segons la classificació d'ocupació, els grups amb variacions positives que més destaquen són treballadors no qualificats amb un 6,2% més (434 autoritzacions més respecte al mateix trimestre de l'any anterior), tècnics i professionals de suport, amb un 5,4% (281 autoritzacions en vigor més) i treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors de comerços amb un 2,7% més (305 autoritzacions en vigor més). Amb variacions negatives hi ha un sol grup, el de treballadors qualificats en activitats agrícoles i pesqueres amb un 1,1% menys (una autorització menys respecte al mateix període anterior).



Durant el quart trimestre de l'any 2023 es van acordar un total de 6.432 autoritzacions d'Immigració, el que representa una variació negativa del 16,6% respecte al mateix període de l'any 2022. Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n'han autoritzat 1.775, 335 més que al mateix trimestre de l'any anterior. De permisos de residència i treball se'n van acordar 1.288, equivalent a una variació anual del 40,9%. Els permisos de residència simple suposen 398 autoritzacions, un 9,5% respecte menys al mateix trimestre de l'any anterior. A més es van concedir 80 permisos per treballadors fronterers, sis més que al mateix període de l'any 2022.



Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal sumaven 4.448 i disminueixen un 24,9% respecte al mateix trimestre de l'any passat. Les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres ascendien a 146 - disminueixen un 44,7% - i les de treball temporal per recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius (34 autoritzacions) disminueixen un 35,8% respecte al mateix trimestre de l'any 2022. A més, es van atorgar 29 autoritzacions de treballador fronterer temporal, dues menys que al mateix període anterior.



Quant a la distribució de les autoritzacions inicials segons la classificació nacional d'ocupacions (CNO), tots els grups presenten variacions negatives respecte al mateix període anterior. Els grups amb les variacions que més destaquen són empleats administratius amb un 22,9% menys (136 autoritzacions inicials menys), operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors amb un 22,6% menys (31 autoritzacions inicials menys), artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria, llevat dels operadors d'instal·lacions i maquinària amb un 19,9% menys (77 autoritzacions) i tècnics i professionals científics i intel·lectuals amb un 19,6% menys (21 menys).