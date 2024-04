L'empat contra l'Espanyol reafirma les conviccions

Quatre de sis punts possibles. Aquest és el balanç de Ferran Costa a la banqueta tricolor, als quals es poden sumar altres tres punts - els de la victòria contra el Mirandés -, si comptem que Eder Sarabia ja no estava a la banqueta. Un balanç més que positiu venint d'on venien els tricolor, a qui l'empat ahir contra l'Espanyol (1-1) els dona més força per continuar mirant endavant i la permanència. El tècnic deixava clar a la prèvia que visitaven un camp ben complicat, però va marxar amb "una sensació d'orgull per la feina bestial que han fet els nois". "Hem d’insistir i crec que el partit no fa res més que reafirmar les conviccions, crec en aquest grup de jugadors i de treball una barbaritat”, va afegir el de català en la roda de premsa posterior al duel.

Més enllà, també creu en l'objectiu de salvar la categoria a falta de sis jornades i de situar-se només a tres punts de la salvació que marca l'Albacete - equip que diumenge de la setmana vinent visitarà el Nacional -. "Ho farem insistint i fent matxs com el d'avui", va asserir Costa, qui va voler agrair a l'afició desplaçada, unes 400 persones, el suport. "Els hem sentit a prop i ens han ajudat molt, estem tots junts en el camí i crec que aquest és el que ha mostrat avui l’equip", va esmentar en aquest sentit.

Els seus ja van mostrar un estil diferent deixant enrere aquella versió més camaleònica i apostant per més domini de l'esfèric i amb més intensitat. Així, el de Castelldefels va apuntar que amb pilota van ser capaços de tenir molta personalitat i de transmetre el punt necessari de verticalitat, mentre que la tasca defensiva també va ser molt bona. Tot i això, va voler destacar la feina col·lectiva: "A partir d’això han aparegut les capacitats individuals, que és com entenem nosaltres els equips".

Els elogis cap als seus no es van aturar, i va recordar que els jugadors estan totalment compromesos "amb l'escut i el país que defensen". "Som esportistes i tenim un repte al davant, molta gent a la qual respondre i fer que se senti orgullosa del seu equip. Crec que avui se n'aniran a casa orgullosos", va afegir, esmentant que el que més orgullós el feia sentir era veure com "la nostra gent des de fora ens empentava i que nosaltres des de dins responíem".

Demanat pel calendari que resta als pirenaics, Costa va assenyalar que la motivació dels tricolor està a respondre al grup del qual formen part i en donar-li a l'afició allò que volen, "veure que els seus es deixen tot per treure la situació endavant", i va recordar que van dia a dia en aquesta lliga 'hypercompetitiva' - així ho escric per fer un símil amb LaLiga Hypermotion -. "La nostra convicció que podem vèncer a qualsevol és total, tenim dos partits a casa i necessitem a la nostra gent perquè ens ho deixarem tot", va finalitzar l'entrenador.