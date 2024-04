Controlats a la frontera amb 2.950 paquets de tabac

Dissabte a la tarda, a la frontera del riu Runer, la Policia va detenir dos homes i una dona de 23, 53 i 43 anys, respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac. Els agents de Duana els van controlar al coll de la Gallina i a l’interior del seu vehicle, amb matrícula francesa, van localitzar 2.950 paquets de tabac valorats en prop de 10.900 euros.

A més, aquesta matinada s'ha detingut un altre jove de 18 anys per conduir amb una taxa d’alcoholèmia d’1,17. Durant el cap de setmana, també es va arrestar un conductor de 25 anys que circulava fent ziga-zagues pel carrer Prat de la Creu, amb una taxa de 2,23 grams d’alcohol per litre de sang, i un turista de 24 anys a la frontera del riu Runer per positiu en drogues al volant.



Finalment, una dona de 27 anys va ser arrestada com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per haver lliurat un document fals al servei d’Immigració, per tal d’obtenir una autorització de residència i treball.