La delegació de la Generalitat vol apropar-se més als residents i fronterers

La delegació de la Generalitat a Andorra ha posat en marxa una iniciativa per apropar-se als catalans residents i fronterers al país. L'objectiu principal és establir una via de comunicació per poder-hi estar en contacte i, a la vegada, poder escoltar les seves propostes i suggeriments.



Així, la delegació ha creat un formulari per tal que, aquelles persones que ho vulguin, puguin facilitar el seu contacte. D'aquesta manera, la delegació podrà donar a conèixer a la ciutadania registrada aquelles activitats que organitzi o en les quals participi, convidar als actes públics que impulsi (propostes culturals, jornades, taules rodones, actes institucionals, etc.), així com difondre informacions que puguin ser d'interès per al col·lectiu resident o fronterer.



A banda, establint aquest contacte també es vol habilitar un canal perquè aquests col·lectius puguin fer arribar a la delegació les seves demandes, peticions o inquietuds. Tot plegat, amb l'objectiu de convertir la delegació en una eina útil al servei dels catalans que viuen o treballen a Andorra.



La iniciativa està encarada, prioritàriament, als col·lectius de catalans residents i fronterers, però pot omplir el formulari qualsevol persona que estigui interessada en estar al dia de l'activitat de la delegació i de les informacions d'interès que aquesta comuniqui. El formulari es podrà trobar a partir d'aquest dimarts en un nou apartat del web de l'entitat, anomenat 'Amics de la Delegació'.

La delegada de la Generalitat, Anna Vives, ha apuntat que "som conscients que les necessitats que pot tenir la població catalana que viu a Andorra són diferents de les que tenen les persones procedents de Catalunya i que viuen molt més allunyades del seu lloc d'origen. Aquest és un dels aspectes que caracteritza la Delegació d'Andorra i que la distingeix de la resta de delegacions que la Generalitat té arreu del món".

Per aquest motiu, ha afegit que "creiem que la col·laboració de catalans i catalanes en la confecció de part del programa d'activitats i del catàleg de serveis que se'ls pugui oferir des de la Delegació és fonamental per poder respondre amb utilitat a les seves necessitats. Ens agradaria conformar una comunitat catalana ben representada, que trobi en la delegació un punt de referència i de vincle amb Catalunya".