Paula Gonzalez, plata a la 1a trobada de la RFEK en Júnior i sub21

Ahir va tenir lloc la jornada femenina de la primera trobada de la Lliga Nacional Espanyola de Karate (RFEK) en les categories Júnior i sub21, a Guadalajara. La màxima competició espanyola va acollir als millors karatekes del país veí a la recerca d'una plaça per a la Gran Final que es disputarà al desembre a Galícia (i on només hi accedeixen els vuit millors de cada categoria), i Karate Xavi Andorra hi va participar amb dues competidores en la modalitat de Kumite (Combat). Així, Paula Gonzalez va competir en -48 kg i es va endur la plata. Va passar la primera ronda per sorteig administratiu (BYE), mentre que en la segona es va enfrontar a Inés Moreno a la que va guanyar per 5-0. En les semifinals, l'andorrana es va enfrontar a Olalla Míguez, a la que va superar per 2-1, i en la final es va veure les cares amb Sara Marti, perdent per 2-0. Tot i això, Gonzalez ja té el passi a la Gran Final. Per la seva part, Lola Vega anava a participar en -59 kg, però no ho va poder fer per lesió.