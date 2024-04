El Col·legi d'Advocats impulsa una formació sobre perspectiva de gènere en la justícia

El Col·legi d'Advocats d'Andorra porta a terme un projecte de divulgació i formació sobre igualtat entre homes i dones i el tractament de la violència de gènere. Amb la recent modificació de la Llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i no discriminació, el Col·legi creu que és necessària una actualització formativa específica en aquesta matèria, i és per això que enceta un cicle de seminaris i conferències, amb el suport com a col·laboradors principals del Govern i del Comú d'Andorra la Vella.



La primera d'elles es titularà 'Una visió jurídica de la perspectiva de gènere', un acte dirigit als advocats exercents i no exercents, a l'administració de justícia, a la ciutadania i a les diferents administracions públiques, jurídiques i empreses privades. Per aquest motiu, s'ha organitzat una jornada sobre igualtat i violència de gènere el proper 29 d'abril al Centre de ongressos d'Andorra la Vella, amb ponències de destacades professionals com Marta Ariste, Gloria Poyatos i Beatriz Fernández.



Aquest acte és gratuït i cal confirmar l'assistència abans del 25 d'abril al correu electrònic [email protected]. La jornada comptarà amb dues ponències al matí (una sobre violència de gènere i l'altra sobre jutjar amb perspectiva de gènere) i una entrevista a la tarda sobre plans d'igualtat i protocols d'assetjament.



Aquesta iniciativa busca promoure la consciència i la formació en matèria de drets i protecció de les víctimes de violència de gènere, fomentant la igualtat i la no discriminació per raó de sexe en la societat. L'activitat és organitzada pels membres de la Comissió d'Igualtat del Col·legi d'Advocats d'Andorra i hi col·laboren el Govern d'Andorra, el Consell Superior de la Justícia, el Consell de Col·legis Professionals, el Ministeri Fiscal i el Comú d'Andorra la Vella.