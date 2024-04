El Cirque du Soleil torna a Andorra amb l'espectacle 'Sublim'

"Amb els bons resultats obtinguts a l'edició del 2023, veiem que l'espectacle és difícilment substituïble". Així ha començat la seva intervenció el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, per explicar la renovació de l'espectacle amb la companyia canadenca i valorar els resultats assolits l'any passat. Torres ha explicat que s'ha fet esforços màxims per renovar el contracte i que aquest s'ha renovat per un període de quatre anys. Per al nou espectacle, el cost incrementa en 400.000 euros més respecte a l'any passat. Així, el cost final de l'espectacle per a aquest any serà de tres milions d'euros.

Sobre les xifres assolides l'any passat, el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha destacat que de les 77.000 persones que van gaudir de l'espectacle 'Festa', un 89,2% van pernoctar al país i, a més, la despesa mitjana per visitant i dia sense comptar el preu de l'entrada és de 137 euros, respecte als 123 euros de l'any 2022.

L'espectacle d'enguany, que porta per nom 'Sublim', és un viatge a través de la vida d'un nostàlgic dissenyador d'alta costura que es troba a punt de tancar les portes del seu atelier. Els maniquins que han lluït les seves obres cobren vida i es trasllada el públic a un món farcit d'art, exclusivitat, volums i textures. L'espectacle, que se celebrarà del 6 de juliol al 4 d'agost, se celebrarà com fins ara a l'aparcament de Prada Casadet. Hi haurà 22 representacions amb 3.500 places d'aforament.

Els hotels ja fa uns dies que tenen les entrades a la seva disposició per poder començar-ne la venda, i durant el mes de maig estaran disponibles per al públic general. Els preus de les entrades aniran des dels 23 fins als 25 euros per a les funcions d'entre setmana, i dels 28 als 31 euros els caps de setmana.