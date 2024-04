Augmenta un 10,7% el nombre de menors atesos per Afers Socials

Respecte a la totalitat dels infants i adolescents atesos, la franja d'edat dels 11 als 15 anys és la més atesa (134 casos). Aquesta dada va enllaçada amb la tipologia de la situació detectada, en la qual en el 23% s'ha categoritzat que era per conductes de risc dels adolescents, tot i que continua predominant l'apartat de negligència com a tipus de maltractament exercit dels progenitors envers els menors.

Durant l'any 2023, el Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (SEAIA) ha intervingut prop de 239 famílies i 339 infants i adolescents. Això suposa un augment del 10,7% dels infants i adolescents atesos respecte a l'any passat. Una dada que la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, atribueix a la feina que s'ha fet des del Govern, des del qual s'han creat moltes eines per a la detecció i la prevenció de casos d'aquests infants que es poden trobar en una situació de risc: "Els casos han augmentat, però hem de ser realistes i tota la feina que s'ha fet és la millor manera de detectar i de poder prevenir".

Per Anna Mencos

