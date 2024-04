Escaldes-Engordany amplia l'horari de la deixalleria

El Comú d’Escaldes-Engordany ha modificat l’horari d’obertura al públic de la deixalleria de l’Avinguda del Pont de la Tosca per donar un millor servei a la ciutadania. La instal·lació obrirà en horari continuat de 08.00 a 16.00 hores i no partit com fins ara.

La decisió arriba després d’observar que els usuaris deixen un gran volum de residus i voluminosos a la porta de la deixalleria quan aquesta està tancada al públic durant la franja del migdia (de 13.00 a 15.00 hores) i que, en canvi, és inferior durant la tarda.

D’aquesta manera, a partir del 2 de maig, la deixalleria d’Escaldes-Engordany estarà oberta de 08.00 a 16.00 hores. No obstant això, els usuaris que vulguin dipositar residus, voluminosos o estris vells més enllà de les 16.00 hores, tindran com a alternativa la minideixalleria de l’Avinguda del Fener que estarà oberta fins a les 19.00 hores. El fet de poder combinar els horaris i l’ús d’ambdues instal·lacions permet ampliar el servei a la ciutadania i adequar-lo a les seves necessitats. Alhora, s’optimitzen també les hores de treball dels operaris, que en no haver de parar al migdia poden fer les tasques de desballestament de manera continuada