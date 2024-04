La FMA torna a portar els cursets d'iniciació i perfeccionament de trial

Aquest mes d'abril ha tornat a donar tret de sortida, una temporada més, als cursets d'iniciació i perfeccionament de trial organitzats per la Federació Motociclista d'Andorra (FMA), el MotoClub Pirineu i Pascuet Offroad Center.

Pel que respecta als cursets d'iniciació, es portaran a terme a la plaça del Solà de Sant Julià de Lòria i novament tindran dos torns. El primer, anomenat "Curs de primavera", tindrà lloc els dimarts 23 i 30 d'abril; els dies 7, 14, 21 i 28 de maig, i el 4 i 11 de juny. I el segon, anomenat "Curs de tardor", es farà els dimarts 24 de setembre; els dies 1, 8, 15, 22 i 29 d'octubre, i el 5 i 12 de novembre. En aquests, cal destacar que els participants utilitzaran motos elèctriques cedides per l'organització.

Per altra banda, pels interessats que ja tinguin una mica de nocions i vulguin perfeccionar l'estil, s'organitza, també en dos torns, el curset de perfeccionament. El primer, el "Curs de primavera", que es portarà a terme, el 27 d'abril; els dies 5, 12, 18 i 25 de maig, i l'1, 8, 15 i 22 de juny. El segon, el "Curs de tardor", també es farà els dissabtes 21 i 28 de setembre; els dies 5, 12, 19 i 26 d'octubre, i els dies 2 i 9 de novembre. A diferència dels cursets d'iniciació que es fan a la plaça del Solà de la parròquia laurediana, els de perfeccionament es faran a Naturland i cada participant amb la seva moto.

En darrer lloc, cal destacar que la FMA, amb l'objectiu de facilitar la pràctica esportiva del trial a pares i mares, ha obert inscripcions per dur a terme cursets per a adults, els quals es podran efectuar sempre que hi hagi unes mínimes inscripcions.