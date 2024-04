La Xina serà la protagonista de la setena edició del cicle 'Geografies' d'Ordino

La Xina serà la protagonista de la setena edició del cicle 'Geografies', que enguany organitza el comú d'Ordino juntament amb el Ministeri d'Afers Exteriors. Així ho han anunciat aquest dilluns el director d’Afers bilaterals i consulars del ministeri d’Afers Exteriors, Andreu Jordi, la consellera de Cultura d’Ordino, Mònica Armengol, i el coordinador del cicle, Albert Padrol, durant la presentació de l'esdeveniment, que tindrà lloc del 6 a l'11 de maig. "Aquest any se celebra el 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre la República Popular de la Xina i el Principat d'Andorra i per això és el motiu per al qual hem escollit aquest país" ha assenyalat Armengol.



En total, com ha detallat Padrol, s'han organitzat set activitats gratuïtes que tindran lloc al foyer de l'Auditori Nacional d'Andorra-Ordino, a la Biblioteca d'Ordino i a la Llibreria La Trenca. Es tracta d'un conjunt de conferències i tallers que requereixen incripció prèvia i que abordaran, com a fil conductor, algun aspecte sobre la cultura xinesa; des d'una conferència sobre la panoràmica dels grans canvis del gegant xinès durant el segle XX - que dirigirà l'actual ambaixador d'Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy -, fins a tallers de cal·ligrafia i una degustació de te-Drac Negre. "És impossible resumir un país com la Xina en dues setmanes ja que, des dels nostres paràmetres europeus és país d'un tamany físic enorme i una població inimaginable" ha assenyalat, Padrol. "Allò important és oferir alguna cosa que convidi, com de costum, al coneixement i que contribueixi al fet que, si algú està interessat pel tema, pugui perseverar després buscant altres fonts i altres camins" ha afegit el coordinador del cicle.



Per acabar, Jordi ha avançat els plans per celebrar el trentè aniversari de les relacions entre Andorra i la Xina, i ha destacat que el programa, que tindrà lloc durant l'última setmana de juny, inclourà un concert, activitats gastronòmiques i un intercanvi de cartes entre els líders dels dos països, segons ha informat l'ANA.