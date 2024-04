Concòrdia demana per les mesures per a les persones amb discapacitat

Concòrdia ha entrat una pregunta perquè el Govern la respongui en la pròxima sessió de control. La consellera general Núria Segués ha demanat per les mesures prioritàries del Ministeri d’Afers Socials, i específicament de l’àrea d’autonomia, cap al col·lectiu de persones amb discapacitat. Segués argumenta que l’any 2022, a través de la Comissió Nacional de Valoració de la discapacitat, es va reconèixer un 34% més de persones amb un grau de menyscabament respecte a l’any anterior, la qual cosa evidencia una tendència a l’alça del nombre de persones que obtenen un reconeixement de la discapacitat.

Segués recorda que no es coneix una xifra total de les persones amb algun tipus de discapacitat al país. I aquesta manca de dades podria dificultar l’assignació de recursos a les persones que formen part del col·lectiu, perquè malgrat que hi ha diversos serveis públics que les atenen, podrien no ser suficients.