Vicky Jiménez enceta el Mutua Madrid Open contra Lin Zhu, número 57 al rànquing WTA

La cita Master1000 es diputa a la capital espanyola des d'avui, que està tenint lloc la fase prèvia, i durant la jornada de demà comença el quadre individual. La rival de la jove pirenaica és Lin Zhu, tenista xinesa de 30 anys i número 57 al rànquing WTA que arriba en un bon estat de forma. L’andorrana tindrà per davant, doncs, un matx ben complicat, i en cas de passar s’enfrontarà contra la italiana Jasmine Paolini, número 13 al rànquing que té el passi directe a la següent ronda.

Després del segon W35k de Santa Margharita di Pula on va caure a setzens de final contra la finlandesa Laura Hietaranta, fa gairebé una setmana, l’andorrana Vicky Jiménez Kasintseva enceta demà a les 11.00 hores la seva participació al Mutua Madrid Open després de rebre una ‘Wild Card’ (WC).

Per Pol Forcada Quevedo

