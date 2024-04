El júnior Biel Cuen fa un nou rècord absolut d'Andorra en 200 metres esquena

Punt final a l'expedició de l'equip nacional de natació al Berlin Swim Open 2024, una cita celebrada el cap de setmana passat i certificada World Aquatics, classificatòria per als Jocs Olímpics de París, en l’Europasportpark (SSE) de la capital alemanya. Es tracta de la primera competició preparatòria del possible equip que representarà al país en els Jocs dels Petits Estats Andorra 2025, on van participar tots els nedadors elegibles entre els anys 2005 i 2010, a excepció dels internacionals: Kevin Teixeira, concentrat en altitud al CNEA de Font Romeu amb el CN Antibes; i Arnau Segarra, que ha estat baixa per molèsties físiques. En afegit, la participació va finalitzar amb vuit millors marques personals repartides de forma homogènia entre gairebé tots els convocats, un rècord absolut d’Andorra —i d’edat— de Biel Cuen, i una marca mínima per competir en el Campionat d’Espanya Infantil d’estiu d'Isabel Montoro.

Així doncs, Cuen va arribar al certamen amb marca per participar en sis proves, a les quals va sumar dues finals després de superar les irregularitats de rendiment del primer dia en les quals va millorar les seves marques. El júnior i nedador del CLESER, a més, va fer rècord absolut d’Andorra en la prova de 200 metres esquena, on va quedar 4t de la general com absolut i 1r del seu grup d’edat, amb un temps de 2:09,98 que també és rècord d’Andorra de 17 anys.

Didac Rayo, del CN Mediterrani, va participar de totes les sessions teòriques, però va ser baixa de les seves proves esportives (400 metres lliures, 100 metres esquena i 200 metres esquena) per pujades irregulars de temperatura, mentre que Max Suarez, del CN Serradells, va fer dues millors marques personals i es va quedar a tan sols 0,02 del pas a la ‘Final Jove’ del seu grup d’edat en la prova de 100 metres lliures masculina.

Per la seva part, cal destacar el bon campionat de l’esquenista Isabel Montoro, del CN Encamp, que va rebaixar gairebé en 1,4 segons la seva marca d’inscripció en la prova de 50 metres esquena assolint la mínima folgada per al Campionat d’Espanya d’estiu.

D'altra banda, Aritz Moreno, del CN Serradells, va fer millor marca en la prova de 400 metres lliures després d’una inusual pujada de marca el primer dia en la prova de 1.500 metres lliures. El bracista Jan Font, del CN Serradells, va competir afectat per una ferida de punts en una de les seves mans i va pujar diversos segons en el seu resultat de la prova de 100 metres braça, però es va refer per la prova de 50 metres amb una millor marca personal.

Així mateix, Clara Galí, del CLESER, es va quedar a tan sols una dècima de la mínima per al Campionat d’Espanya Infantil d’estiu amb una millor marca personal en la prova de 50 metres lliures femenina, mentre que la internacional Tresa Vergés, del mateix equip, va certificar la seva recuperació com a competidora amb aturades de temps, ja que el temps en la prova de 100 metres lliures va suposar la seva millor marca després de la lesió, i la va deixar a menys d’un segon del temps en què nedava abans de la lesió.

En darrer lloc, cal assenyalar que el desplaçament va incloure una sessió teòrica, en què es van identificar punts de millora en la tècnica individual de cada nedador, a partir de l’anàlisi dels vídeos i les recomanacions derivades de l’estudi biomecànic realitzat el dia 15 de març al CAR de Sant Cugat.