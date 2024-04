La pròxima parada de Cardelús i el Campionat del Món és Jerez

Pròxima parada per a Xavi Cardelús i el Campionat del Món de MotoGP: el Circuit de Jerez-Ángel Nieto. Així, les terres andaluses seran l'escenari del quart Gran Premi del curs mundialista, una cita que l'andorrà afronta amb la determinació de fer un pas endavant per continuar creixent a la igualada categoria de Moto2.

"Venim de dues curses que han estat força complicades i aquest cap de setmana toca començar a revertir la situació", ha esmentat el pilot, afegint que el de Jerez no és un dels seus circuits preferits, però que el coneix a la perfecció. En aquest sentit, cal recordar que Cardelús hi ha competit en nombroses ocasions, tot i que és l'únic en el qual no ha pujat al podi (ha estat quart en tres ocasions al Campionat d'Europa). El pirenaic ha apuntat que tant ell com el seu equip tenen tota la informació possible del traçat perquè és on es va fer un test de pretemporada i que només els cal avaluar com es comporten els nous pneumàtics de la categoria, a partir d'aquest any uns Pirelli. "No em plantejo un objectiu determinat quant a un lloc de la classificació, però sí que les diferències amb els pilots més ràpids i experimentats de la categoria s’escurcin significativament", ha completat.

Les dues sessions d’entrenaments de divendres estan programades a partir de les 09.50 i 14.05 hores. L'endemà es farà el tercer entrenament a les 09.25 hores i la Q1 a partir de les 13.45 hores, mentre que la cursa de diumenge començarà a les 12.15 hores.