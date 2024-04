La FATT organitza una formació d'àrbitres

La Federació Andorrana de Tennis Taula (FATT) organitza una formació d'àrbitres amb l'objectiu de garantir àrbitres per a les competicions nacionals i, sobretot, per als Jocs dels Petits Estats que acollirà el país l'any vinent. La formació l'impartirà el Comitè Nacional d'Àrbitres Espanyol (CTNA) amb la col·laboració del Comitè d'Àrbitres d'Andorra (CTAA) al Centre de Tecnificació d'Ordino (CTEO). Les places, segons han apuntat, són limitades i s'han d'enviar al correu [email protected] a tot tardar aquest divendres, i el preu per a persones sense fitxa federativa és de 120 euros, mentre que per a persones amb fitxa és de 70 euros. A més, la titulació d'aquest curs serà la d'àrbitre autonòmic, amb la qual es podrà arbitrar partits a nivell del Principat i Espanya.