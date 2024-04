González confia en l’aportació del Govern per fer un Estadi Comunal «digne»

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, es mostra confiat en què el Govern pugui fer una aportació per enllestir un Estadi Comunal Joan Samarra Vila «digne». Si més no, avui ha apuntat que des de la corporació buscaran «l’encaix» amb l’Executiu per acollir els Jocs dels Petits Estats l’any vinent: «Crec que és una missió a nivell nacional i que la parròquia d’Andorra la Vella té la voluntat, però necessitem l’ajuda del Govern i el Comitè Olímpic Andorrà (COA)».

En aquest sentit, i demanat per la intervenció de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, en què esmentava que l’Executiu no faria inversions, González ha indicat que la ministra «no va dir que no, va dir que cal fer unes inversions». Així, el cònsol major ha apuntat que ahir es van reunir les dues parts «i crec que hi ha bona sintonia per treballar plegats».

Preguntat per terminis, González ha esmentat que la prioritat que tenen al Comú de la capital és la que va demanar la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA) i el COA amb la millora del tartan, aspecte que ja tenen pressupostat per a aquest 2024. Llavors, les altres aportacions i millores «crec que si ens posem d’acord al maig les podríem tenir al maig de l’any vinent» per fer, ha assenyalat, no només una rentada de cara de la infraestructura, sinó per donar-li un impuls, «que ja toca».

En darrer lloc, el cònsol major ha recordat que a l’Estadi Comunal Joan Samarra fa més de vuit anys que només s’hi han destinat 60.000 euros.

L’estadi per a l’FC Andorra / El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat que continua sense haver-hi cap novetat, almenys per la seva part, sobre la proposta d’estadi de l’FC Andorra. Així mateix, la ministra de Cultura, Joventut i Esport, Mònica Bonell, ha explicat a RTVA que la intenció de l’Executiu és que el club tricolor no hagi de marxar del Principat per jugar els seus partits com a local i que la principal preocupació és trobar-li encaix pels primers quatre mesos de competició mentre l’estadi de la FAF no està enllestit. Doncs, de moment continua el fulletó.