Sant Jordi: quan els carrers s’omplen de llibres, roses i cultura

El dia de Sant Jordi, una festivitat emblemàtica, en la qual any rere any els carrers s’omplen de gent que van a buscar llibres i roses per regalar a les seves persones estimades. Aquesta celebració, que es fa el 23 d’abril, combina la commemoració del patró de Catalunya amb l’homenatge a la cultura, a la literatura i a l’amor. La història de regalar llibres per Sant Jordi es remunta al segle XV, quan el 1923 es va instaurar el 23 d’abril com a Dia del Llibre en honor a la mort de dos grans escriptors: William Shakespeare i Miguel de Cervantes.

Paral·lelament, la tradició de regalar roses el mateix dia es va popularitzar gràcies a la famosa llegenda de Sant Jordi. Segons la llegenda, el cavaller Sant Jordi va salvar a la princesa d’un drac i de la sang vessada va sorgir un roser, del qual ell li va regalar una rosa vermella.

Avui dia, Sant Jordi ha esdevingut una jornada festiva en la qual els carrers s’omplen de parades de llibres i roses, creant un ambient vibrant i colorit. Les llibreries, les biblioteques i les editorials se sumen a la celebració amb una àmplia varietat d’ofertes literàries, lectures en públic i firmes d’autors.

La tradició de regalar llibres i roses a Sant Jordi s’ha convertit en un símbol de la importància de la cultura i la literatura, així com una ocasió per celebrar l’amor i l’amistat.

Cada any milers de persones recorren els carrers buscant el llibre perfecte per regalar, convertint aquesta jornada en una festa inoblidable per als amants de la lectura i la cultura.

L’encarregada de Llibre Idees, Pamela Méndez, explicava a EL PERIÒDIC que per aquest any tenien molt bones perspectives de la jornada, ja que tots els factors estaven alineats perquè així fos. Méndez apuntava que la festivitat d’enguany cau entre setmana, el que fa que hi hagi moltes més vendes, ja que quan Sant Jordi és en festiu hi ha molts andorrans que marxen. Des de Llibre Idees enguany tenien organitzat un concurs d’una edició especial del llibre ‘Alas de Hierro’, optant a aconseguir-lo comprant a la llibreria. Méndez detallava que aquest ha estat un dels llibres que millor s’està venent, així com l’últim llibre de Carles Porta ‘Tor: Foc encès’. Pel que fa als autors andorrans, Méndez detallava que «s’està venent molt bé ‘Amunt i avall’, ‘Vots de sang’ i ‘Cossos estranys’».

La Trenca també va estar present a la jornada amb parades a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i a Sant Julià de Lòria. Des de la llibreria reivindicaven que volien que la jornada fos una festa i que «la gent s’ho passi bé i vingui a remenar llibres».