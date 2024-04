Sis andorrans participen enguany a la Titan Desert

La nova edició de la Titan Desert arrenca aquest diumenge, i amb ella, continua la representació andorrana amb sis corredors: Ramon Aranda, Vicenç Gimenez, Eduard Balart, Joaquim Tomàs, Lili da Silva i Damià Obach. Tots ells formaran part de KOSNER-SALTOKI HOME, equip que enguany és més solidari que mai perquè farà una donació per la lluita contra l'ELA. Així, aportarà a la Fundación Luzón 50 euros per cada component del conjunt que finalitzi cadascuna de les etapes i, a més, afegirà 1.000 euros per cada victòria diària d'etapa en categoria Masculina, Femenina Mixta i Equip, i uns altres 1.000 per la primera posició en la classificació final en categoria Masculina, Femenina, Mixta, Equip, Elit, Màster 40, Màster 50 i Màster 60.

Cal destacar que KOSNER-SALTOKI HOME comptarà amb un total de 61 corredors, formant diversos equips de tres i duo mixte, i segons han informat confien a fer podis en les diferents categories. La formació andorrana estarà encapçalada per Aranda, que amb 25 participacions és l'únic corredor que acumula vora els 13.000 quilòmetres en la prova; Gimenez intentarà sobrepassar els 5.000 quilòmetres per convertir-se en Titan Legend Platinum; Balart assolirà el grau de Titan Legend; Tomàs i da Silva, veterans en la cita, formaran equip duo mitxe; i Obach, que compta també amb experiència d'haver finalitzat tres Titan Series World. A més dels andorrans, el conjunt estarà format pel pentacampió del Tour de França, Miguel Indurain, Oscar Pereiro, Luis León Sánchez o Sylvane Chavane com a puntes de llança.

Enguany, la prova marroquina començarà a Boulman Dades, fent una primera etapa al voltant de l'Atles amb un recorregut típic de muntanya. En la segona etapa creuaran la serralada per iniciar els trams més desèrtics, i a partir de la tercera seguiran un recorregut combinat per pistes rocoses i dures, amb els famosos oueds i dunes de la zona de l'Erg Chevi. La Titan Desert finalitzarà el 3 de maig a Maadid després de més de 600 km i 7.000 metres de desnivell positiu.