La Massana enceta una moratòria de la construcció per adaptar el Pla d’Urbanisme

La moratòria de la construcció aprovada pel Consell de Comú de la Massana ja ha entrat en vigor per unanimitat de tots els consellers. D'aquesta manera, a partir d'aquest dimecres ja no s'atorgaran llicències de parcel·lació de terrenys i noves urbanitzacions, amb l'objectiu d'iniciar el procés d'adaptació del Pla d'Urbanisme: “La nostra intenció és començar a treballar en l’adaptació del POUP de forma immediata. Ja fa temps que estem treballant per configurar l’equip de professionals i, a més, crearem una comissió de seguiment d’aquest projecte estratègic”, ha afirmat la cònsol major de la parròquia, Eva Sansa.

L'entrada en vigor de la moratòria s'ha pogut donar una vegada s'ha disposat dels resultats preliminars dels estudis de càrrega, els quals analitzen els diversos paràmetres que indiquen la capacitat de creixement de la parròquia. Dels diferents components analitzats, hi ha dos elements limitadors: el sistema de col·lectors, el qual s’hauria d’adequar per a un creixement sostenible de la parròquia, i la xarxa d’aigua potable, un tema en el qual s’està treballant des del passat mandat. “Tot i que ja s’han fet diverses intervencions i tenim el pla d’enginyeria molt avançat, la creació de noves captacions és un procés llarg que comporta un any i mig de treball”, ha asseverat Sansa, qui ha afirmat que “fins que no se solucionin aquests dos elements limitadors, no es poden acceptar nous projectes”.

Altres aprovacions / El ple del Consell ha donat llum verda també a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la passarel·la del telecabina, per la qual cosa s’ha aprovat un suplement de crèdit de 27,9 mil euros. El conseller d’Obres, Kevin Poulet, ha explicat que amb aquesta acció es dona seguiment al pla de sostenibilitat, encetat durant el passat mandat, per potenciar l’autoconsum.

Per altra banda, s'han aprovat dos crèdits extraordinaris. Un primer de 355.000 euros per les obres d’estabilització del carrer del Bedre de Guiem, a Erts, ja que "s’ha detectat una esquerda i, tot i que de moment no és crític, en volem avançar a possibles afectacions”, ha remarcat Poulet. Pel que fa al segon, s'han destinat 92.000 euros a les obres d’adequació del camp de tir per complir els requisits necessaris per poder dur a terme les proves dels Jocs dels Petits Estants, els quals se celebraran el 2025, com ha recordat la consellera d’Educació, Joventut i Esports, Bet Rossell. Cal destacar que el cost global de l’obra ascendeix a 292.000 euros: 92.000 a càrrec del Comú de la Massana i 200.000 aportats pel Comitè Olímpic Andorrà.

A l’apartat de precs i preguntes, el conseller de la minoria Guillem Forné ha demanat sobre l’anul·lació del festival de música SAM. La cònsol major ha afirmat que continuarà havent-hi música per Sant Antoni, però no amb el format del festival, ja que l’equip de la majoria considera més positiu per als artistes locals poder actuar en el marc d’esdeveniments que tinguin una major afluència de públic.