L'Executiu no ampliarà la quota del 390 treballadors, tal com demanava la CEA

Properament, Govern informarà de les condicions per accedir a la quota d’estiu, la qual l’any passat només va ser per al sector hoteler. El ministre portaveu ha assegurat que aquesta quota anirà destinada als sectors que necessiten suport durant les temporades d’afluència turística al país, ja que aquesta és la voluntat de les quotes de temporada.

El ministre portaveu de l’Executiu ha recordat també que a aquesta quota s’hi poden acollir també els treballadors que només hagin passat la temporada d’hivern al país, sempre i quan reuneixin l’experiència de quatre anys requerida. Aquesta nova quota general estableix un increment del 4,6% als salaris mínims fixats per cada sector d’activitat, amb l’objectiu d’estabilitzar les plantilles amb personal qualificat remunerat amb sous competitius.

Referint-se a les declaracions dutes a terme aquesta setmana pel ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, Casal ha assegurat que l’objectiu de Govern és contenir l’arribada de treballadors amb quotes més baixes com la que es va aprovar ahir de 900 treballadors ampliables en un 30%, la qual entrarà en vigor el pròxim 2 de maig. Cal destacar que són menys autoritzacions que l’anterior quota, retornant d’aquesta manera als nivells prepandèmia.

Govern ha anunciat ahir que no ampliarà la quota de 390 treballadors, tal com es demanava des de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) pels 75 treballadors que van quedar fora de la quota que permetia als treballadors que havien treballat una temporada passar a la quota general. D’aquesta manera, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha detallat que es manté la xifra pactada inicialment de 390 (els 300 més el 30% corresponent).

Per El Periòdic

