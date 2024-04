El pressupost de despesa del sector públic pel 2024 s'incrementa un 9,4%

El pressupost de despesa agregada total del sector públic per a l'exercici 2024 és d'1.733.244,84 milers d'euros, la qual cosa suposa un increment del 9,4% respecte de l'exercici anterior. Pel que fa al pressupost d'ingressos agregats, segons publica aquest dijous el Departament d'Estadística, és del mateix import i amb el mateix percentatge de decrement respecte de l'any anterior.



Per sectors, el pressupost de despesa agregada de les societats no financeres públiques és de 256.815,67 euros, fet que suposa un increment del 2,4% respecte de l'exercici anterior. En relació amb les institucions financeres, el pressupost de despesa agregada és de 8.374,89 milers d'euros, un 28,7% més respecte de l'exercici anterior.



Quant a les administracions públiques, l'import suma un valor d'1.468.054,29 milers d'euros, una xifra que representa un increment del 10,6% respecte de l'exercici anterior. En relació amb l'administració central, el pressupost de despesa és de 650.809,97 milers d'euros, un 13,3% més respecte de l'exercici anterior.

De la mateixa manera, les institucions sense finalitat de lucre de l'administració central compten amb un pressupost de despesa agregada de 130.171,89 euros, un 9,2% més respecte de l'exercici anterior, mentre que el de l'administració local és de 221.702,67 euros, un 8,5% més respecte a l'exercici anterior.



Finalment, cal destacar que el pressupost de despesa agregada per al 2024 del Fons de la Seguretat Social és de 433.859,90 euros, un increment del 8,5% respecte de l'exercici anterior.