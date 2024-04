Torna el tradicional torneig d'escacs de partides ràpides de la Diada de Sant Miquel d’Engolasters

La Federació d'Escacs Valls d'Andorra torna a organitzar, com cada any, el tradicional torneig de partides ràpides de la Diada de Sant Miquel d'Engolasters. La cita tindrà lloc el dimecres 8 de maig, de 18.00 a 20.00 hores, al local social del GEVA. La participació en el certamen està limitada a 30 jugadors, que tal com han apuntat s'hauran d'inscriure prèviament mitjançant un formulari.

Es disputaran set rondes per sistema suís amb un ritme de joc de tres minuts per jugador i increment de dos segons per jugada. A més, hi haurà premis, que es lliuraran un cop acabada la competició, pels primers classificats, així com per trams i també per edats a les categories sub8, sub10, sub12.