El PS presenta la Proposició de llei del Raonador del Ciutadà

Unanimitat en el debat de la presa en consideració de la Proposició de llei del Raonador del Ciutadà. Així s'ha dictaminat en la sessió celebrada aquesta tarda al Consell General, en la qual el Govern ha exposat una sèrie de modificacions per tal de poder continuar tirar endavant la Proposició de llei impulsada pel grup parlamentari socialdemòcrata. Precisament, ha sigut la presidenta de la formació política esmentada qui ha afirmat que "el que interessa és que la llei s'actualitzi i es modernitzi", així com "dotar de les màximes garanties en drets humans a la ciutadania andorrana".

Durant la seva intervenció, la consellera general ha aprofitat per explicar davant l'hemicicle els motius pels quals s'ha decidit portar endavant aquesta Proposició de Llei. Segons Casal, hi ha dos objectius clars. Per una banda, consolidar el text original, el qual data del 1998 i ja ha patit diverses modificacions al llarg del temps; per l'altra, incorporar les recomanacions que fa el Consell d'Europa pels Principis de Venècia. Recordem que aquests darrers regeixen les característiques que ha de tenir una institució defensora de la ciutadania per tal de ser independent, imparcial i eficaç. "Intentarem dotar la institució [del Raonador del Ciutadà] del més alt estàndard", ha esmentat la presidenta dels socialdemòcrates.

Pel que fa als canvis esmentats per l'Executiu, Casal i els seus companys han acceptat incloure'ls en el text redactat: "Vist el criteri del Govern, modificarem les disposicions finals per adaptar-nos", ha apuntalat la consellera general. Un dels canvis més significatius i destacats esmentats per part de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en representació de l'òrgan governamental, ha sigut el que té a veure amb el fet que el Raonador del Ciutadà pugui presentar un recurs d'inconstitucionalitat. Una modificació que el PS mirarà d'incloure, tot i que recalcant que s'hauria d'adoptar de manera indirecta. "És una qüestió d'interpretació", ha recalcat Casal.

Així doncs, la proposta ha sigut acceptada a tràmit parlamentari per unanimitat per part de tots els grups que conformen l'hemicicle. Cal destacar, però, que la consellera general Maria Martisella, en representació del grup parlamentari demòcrata, ha avisat que "el vot favorable no ens treu de presentar esmenes per part dels grups de la majoria", les quals haurien de ser presentades en un termini màxim de 15 dies. Finalment, el conseller general d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, ha posat sobre la taula una de les altres qüestions que més s'ha escoltat en els darrers mesos en relació amb el Raonador del Ciutadà: la seva elecció. "Ha de ser la ciutadania andorrana qui exerceixi el dret a vot per escollir el defensor del poble i no a través d'un nomenament polític", ha indicat.