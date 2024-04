Detinguda per furtar joies valorades en 6.000 euros del domicili on estava treballant

La Policia va detenir a una dona acusada de robar joies a la casa on treballava com a netejadora. La dona de 46 anys i resident al país treballava fent tasques domèstiques en un domicili. La Policia va rebre una trucada per part de la propietària del pis on treballava la detinguda per informar que sospitava que la dona de la neteja li estava furtant joies.

Segons van informar des de la Policia, es van desplaçar al domicili i la detinguda va admetre que era autora dels fets. La dona va col·laborar amb l’autoritat en tot moment, i seguidament es va procedir a la detenció. Segons van detallar des del Cos, el valor de les joies era aproximadament d’uns 6.000 euros.