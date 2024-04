Vicky Jiménez cau contundentment als dobles del Mutua Madrid Open

Vicky Jiménez ha encetat a les 18.00 hores la seva estrena en el quadre de dobles al Mutua Madrid Open, fent parella amb l'espanyola Jéssica Bouzas (93 rànquing WTA) contra la dupla formada per les guanyadores de Grand Slams i caps de sèrie número sis de la cita, Barbora Krejčíková i Laura Siegemund. Així doncs, el desenllaç per a l'andorrana i Bouzas ha estat un cop dur, ja que en menys d'una hora de partit han vist com la txeca i l'alemanya els han passat per sobre amb un contundent 0-2 (1-6; 1-6).