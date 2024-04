La nova Llei del català queda finalment aprovada

Aprovada la nova Llei del català, tot i que no exempta d'un cert rebombori per part dels diferents grups parlamentaris que conformen l'hemicicle del Consell General. I és que encara que la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha posat en valor que els inscrits en els diferents cursos d'aprenentatge de la llengua s'han incrementat fins als 1.800 inscrits, una xifra que triplica la registrada anteriorment, la bancada d'Andorra Endavant no ha pogut evitar ser la veu discordant dins del debat parlamentari: "Aquesta llei pot generar resistència i aversió a la llengua, així com posar en perill l'economia i la cohesió social", ha indicat la consellera general Noemí Amador, recalcant que Andorra és el país que és actualment gràcies a aquells ciutadans nouvinguts. "Ens hauríem d'adaptar a les diferents llengües per tal de comunicar-nos amb els visitants", ha asseverat Amador, afegint que la nova llei pot comportar també "dificultats per atreure residents d'alt poder econòmic".

Per part dels altres grups parlamentaris també s'ha posat el punt en algunes de les qüestions tractades en el nou reglament, com les esmentades per part del líder de Concòrdia, Cerni Escalé. Segons aquest, la Llei del català aprovada permetrà que l'exigència de la llengua es faci de manera esglaonada als nouvinguts, no senti fins al 2029 quan s'acabaran d'aplicar a tots els permisos. Així i tot, Escalé sí que ha volgut celebrar l'arribada del nou text: "Es tracta d'una llei que farà impossible viure al nostre país si no es té un coneixement de la llengua", ha afirmat, emfatitzant que "el català és la forma més viva i continuada de la tradició al nostre país". Per altra banda, la consellera general socialdemòcrata Susanna Vela va posar el punt en el fet que no es requereixi un nivell B2 per als professionals liberals que treballen dins del país. "Parlen que pot ser retroactiu, però realment és una falta de voluntat política", ha apuntat.

Així i tot, i malgrat haver obtingut pràcticament unanimitat en l'aprovació de la nova llei (Andorra Endavant ha votat en contra), Bonell sí que ha lamentat no haver aconseguit arribar a un consens amb tots els grups parlamentaris. "La llengua no s'ha de veure com una barrera, sinó com a una oportunitat de compartir qui som i teixir una societat més unida i més integradora", ha manifestat. A més, la ministra ha ressaltat que el català ha de ser "una eina de cohesió i integració per a la gent que vivim a Andorra", afegint la necessitat de "garantir la viabilitat de la llengua catalana en tots els àmbits socials" i que aquesta sigui "vehicular amb les administracions i serveis públics".