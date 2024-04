Xavi Cardelús encara els darrers entrenaments pel Gran Premi d'Espanya

Els entrenaments del Gran Premi d'Espanya, els quals es disputen aquest cap de setmana al circuit de Jerez-Ángel Nieto (Cadis), han començat de manera favorable per a Xavi Cardelús. Ja en la primera sessió del dia, el pilot de Fantic Racing ha fet una important passada endavant i s'ha mostrat força competitiu, aconseguint una ràpida volta de 1.42.923 i, el que és més important, deixant la diferència respecte al millor registre de la sessió en poc més de dos segons. Aquest temps l'ha fet en la seva segona sortida a pista. En el segon escalfament, rebaixava el crono a poc més de tres mil·lèsimes (1.42.661) i ja s'ha situat per sota dels dos segons respecte al corredor més ràpid de la categoria. Al llarg de tota la jornada ha dedicat el temps a fer diferents proves pensant en la cursa de diumenge.

"Començar a estar a menys de dos segons del primer, tal com he estat ara, ja és fer un pas endavant, tot i que encara en volia més", ha valorat Cardelús. Durant la segona presa de contacte de la cita, han sortit "amb els 'settings' del test que vàrem fer aquí", un canvi que no ha acabat de ser beneficiós, ja que "la pista estava molt diferent que aleshores". A la tarda, però, ha pogut agafar velocitat en la sortida per acabar marcant un registre competitiu. "Quan hem muntat el segon neumàtic de la sessió ja no m'he sentit tan a gust", ha confessat. Amb tot, el balanç que realitzen amb l'equip "no és dolent, malgrat que podia ser millor".

Per a la tercera tanda d'entrenaments, Cardelús té l'objectiu d'acabar "d'afinar els 'settings' i aconseguir una bona posició a la graella". La jornada donarà el tret de sortida a les 09.25 hores, i posteriorment, la Q1 que atorgarà les posicions definitives de cara a la cursa. A les 12.15 hores del diumenge, s'iniciarà la quarta prova de la temporada, programada a 21 voltes.