L’agència Fitch Ratings confirma la nota d’Andorra en A

Pel que fa al creixement de l’economia andorrana, l’informe preveu un creixement del PIB real de l’1,5% pel 2024 i de l’1,4% pel 2025, després del creixement real de l’1,4% registrat el 2023. L’agència destaca el compromís del Govern per reforçar l’atractiu del país per atreure inversions d’alt valor afegit amb la vigent modificació de la Llei de la inversió estrangera. Segons Fitch, el procés d’acostament a la Unió Europea a través de l’Acord d’associació afavorirà la diversificació econòmica de Principat a mig termini.

Cal destacar que la nota de Fitch fa referència a l’estimació que fa l’Agència del superàvit de les finances públiques o Govern general al 2023, i que inclou els comuns i les parapúbliques. El superàvit del Govern central és del 0,68%. Fitch Ratings també ha destacat que la ràtio d’endeutament de les administracions públiques d’Andorra va ser del 36,5% al 2023 i es preveu que aquest es continuï reduint gradualment fins a arribar al 31,6% a finals del 2026. També s'ha subratllat el fet de no tenir necessitat de cap refinançament extern fins a l’any 2027.

