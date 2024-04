La pluja marca els entrenaments de Cardelús per al Gran Premi d’Espanya

La cursa de demà està programada per a les 12:15 i els pilots hauran de fer 21 voltes al circuit de Jerez.

La sessió classificatòria de primera hora de la tarda s’ha fet amb la pista seca en la seva pràctica totalitat tot i que amb la temperatura més baixa de l’habitual i petites clapes d’humitat. En aquestes condicions, Xavi Cardelús ha marcat un temps de 1’43.818 que el farà sortir demà des de la 10ena fila de la graella, concretament des de la 29ena posició. Es dona la circumstància que li han cancel·lat la seva millor volta per excedir els límits de la pista i que en questa mateixa volta ha perdut 3 ó 4 dècimes en trobar-se un pilot més lent a la traçada. El tems anul·lat ha estat de 1’43.332.

El pilot de Fantic ha exposat les bones sensacions de les proves: "Amb la pista molla, les sensacions han estat bones y m’he situat amb una certa facilitat a mitja taula. Crec fins i tot que podia haver anat un pel més ràpid", afegint que "a la Q1 m’ha faltat un pel de sort, perquè m’han cancel·lat la meva millor volta que encara podia haver estat millor si no m’hagués trobat un pilot en plena traçada".

Els entrenaments del Gran Premi d’Espanya que s’han celebrat avui al circuit de Jerez, en el qual ha participat el pilot andorrà Xavi Cardelús. Les proves han estat marcades per la meteorologia i l’aigua que hi havia sobre l’asfalt de traçat andalús a la primera sessió del dia.

